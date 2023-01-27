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В подлежащем сносу в 2021 году аварийном доме на улице Крымской до сих пор живут люди

В Саратове проводится доследственная проверка по информации о нарушении сроков расселения аварийного дома. Такое обращение в следственные органы поступило от жительницы дома по ул. Крымской, уточняет СУ СК.

По словам горожанки, дом был признан аварийным и его должны были снести в 2021 году, но этого до сих пор не произошло. Комната, в которой проживала заявительница, имеет трещины, пол проваливается, разрушается кирпичная кладка.

Следователи СК провели осмотр дома, опрашиваются жильцы, выполняются другие проверочные мероприятия.

Марина Ковалева

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