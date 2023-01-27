Число самозанятых в Омской области в 3,5 раза превысило план, установленный до 2024 года

В Омской области количество самозанятых превысило 70 тыс. человек, сообщил первый замминистра экономики региона Денис Кушнер. В 2021 году число самозанятых составляло более 40 тыс., уточнили в минэкономики региона.

«Для регионов России, в том числе для Омской области, на федеральном уровне определены показатели по числу самозанятых. На сегодняшний день этот показатель, который установлен до 2024 года, перевыполнен в 3,5 раза. В Сибирском федеральном округе третье-четвертое место Омская область занимает по количеству самозанятых», - отметил он.

По итогам 2022 года совокупный доход самозанятых в регионе составил около 7 млрд руб. Как рассказала главный госинспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Омской области Татьяна Клюева, основные сферы, в которых работают самозанятые - перевозки пассажиров и грузов, маркетинговые услуги, IT, также много строителей, отделочников.

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Оксана Павлова