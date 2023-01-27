Новосибирская «Сибирь» вырвала победу у «Адмирала» в серии буллитов

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» едва не упустила победу, ведя 2:0 в матче с «Адмиралом». Игра прошла во Владивостоке.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У гостей отличились Егор Спиридонов и Тэйлор Бек. Егор Спиридонов забил свою первую шайбу в КХЛ.

В результате матч дошел до серии буллитов. Решающий гол в ней на счету новосибирца Александра Шарова, который успешно использовал два буллита.

«Сибирь» набрала 72 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу конференции «Восток». Она опережает екатеринбургский «Автомобилист» на два очка, проведя на два матча больше.

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Валерий Лавский