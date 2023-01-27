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Коммерсантъ FM
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Израиль сбил две ракеты, выпущенные из сектора Газа

В израильском городе Ашкелон, поселениях Зиким и Кармия была объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля сбила две ракеты, выпущенные из сектора Газа, сообщает The Jerusalem Post.

«Недавно в городе Ашкелон была поднята тревога. Запущенные в его сторону две ракеты были перехвачены системой "Железный купол"»,— сказал изданию представитель городского муниципалитета.

Обстрел был осуществлен после проведенного израильскими военными вчера, 26 января, рейда в лагере для беженцев в городе Дженин. По информации палестинского Минздрава, в ходе столкновений в Дженине были убиты 11 арабов, около 20 ранены. На этом фоне власти Палестины решили прекратить координацию мер безопасности с Израилем. Они пообещали обратиться в Международный уголовный суд, назвав инцидент актом агрессии израильской оккупации. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам столкновений в Дженине.

О конфликте сторон — в материале «Ъ» «Позабытый конфликт».

Лаура Кеффер

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