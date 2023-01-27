В Великобритании сменится глава Службы радиоэлектронной разведки

Глава британской Службы радиоэлектронной разведки (GCHQ) Джереми Флеминг летом покинет пост. Он проработал в GCHQ с апреля 2017 года. Кто сменит его в должности, пока неизвестно.

«В соответствии с обычной практикой будет проведен внутренний конкурс в госструктурах, чтобы определить преемника»,— уточнили в ведомстве (цитата по Reuters). C чем связан уход господина Флеминга, не сообщается. До прихода в ведомство он более 20 лет работал в британской контрразведке МИ-5.

GCHQ отвечает за радиоэлектронную разведку, а также за защиту правительственной и военной информации Великобритании. В ведомстве работает более 7 тыс. человек.

Лаура Кеффер