Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive

Минюст США отчитался о ликвидации сети хакеров-вымогателей из группы Hive, сообщается на сайте ведомства. Группировка Hive ответственна за вымогательство сотен миллионов долларов у людей по всему миру. С июля 2021 года жертвами группировки стали 1,5 тыс. человек. За это время хакеры из группы Hive получили $100 млн.

«Прошлой ночью министерство юстиции ликвидировало международную сеть хакеров-вымогателей, ответственную за вымогательство и попытки вымогательства сотен миллионов долларов у жертв в США и во всем мире»,— заявил генпрокурор США Меррик Гарланд, его слова приводятся на сайте Минюста.

В Минюсте США утверждают, что в конце июля 2021 года сотрудники ФБР перехватили 300 ключей дешифрования, проникнув в сеть хакерской группировки. Затем ФБР передала эти ключи жертвам хакеров. Благодаря этому им не пришлось выплачивать $130 млн в качестве выкупа.

В январе нынешнего года сотрудники ФБР совместно с полицией Германии и Национальным отделом по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Нидерландов взяли под контроль серверы группировки Hive.

Хакеры Hive использовали модель программы-вымогателя. Для распространения этой программы они наняли партнеров, которые отправляли готовое вредоносное ПО жертвам. Среди жертв группировки были не только лица, но и организации: больницы, школы, финансовые фирмы и органы критической инфраструктуры. Одна из больниц после атаки хакеров временно не могла принимать новых пациентов, лишившись возможности записывать их онлайн.

Анастасия Ларина