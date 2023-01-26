Дело того не стоило

Бывшему заместителю начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Эдуарду Сардарову удалось взыскать с Министерства финансов России в лице Управления федерального казначейства по Башкирии 600 тыс. руб. В эту сумму Кировский райсуд Уфы оценил компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование в 2018 году по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По словам господина Сардарова, он испытывал нравственные страдания из-за неоднократных обысков и избранной ему меры пресечения. Текст решения, вынесенного 25 января, пока не опубликован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил иск бывшего заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Эдуарда Сардарова к Министерству финансов России в лице Управления федерального казначейства по Башкирии о взыскании 1,5 млн руб. компенсации за причиненный моральный вред при уголовном преследовании. 25 января суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований — Минфин России должен выплатить экс-чиновнику 600 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2018 году в отношении Эдуарда Сардарова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, господин Сардаров и начальник управления земельных и имущественных отношений Раиль Еникеев необоснованно снизили задолженность за аренду земли компании «Росевродевелопмент-Уфа» (управляет ТРЦ «Планета»). В июле 2019 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За господами Сардаровым и Еникеевым было признано право на реабилитацию.

В июле 2019 года Эдуард Сардаров уволился из управления земельных и имущественных отношений. В настоящее время он является адвокатом.

Эдуард Сардаров обратился в суд в конце июля. В исковом заявлении он указал, что из-за примененных мер пресечения испытывал нравственные страдания, которые усиливались из-за использования браслетов для электронного слежения. В ходе расследования уголовного дела чиновник более двух месяцев находился под домашним арестом (с 17 июля по 27 сентября 2018 года), после чего меру пресечения изменили на запрет определенных действий на протяжении пяти месяцев.

Также экс-чиновник указал, что нравственные страдания были вызваны неоднократными обысками на рабочем месте, где он занимал руководящую должность и имел в подчинении «значительное количество сотрудников». Обыски проходили и по месту проживания чиновника, что, по его словам, усиливало страдания из-за применения служебной собаки, а свидетелями этих действий стали двое его несовершеннолетних детей и пожилые родители. При этом он «испытывал чувство стыда в силу участия в следственных действиях в качестве понятых соседей», говорится в тексте иска.

Господин Сардаров также просил суд приобщить к материалам дела перечень публикаций на тему его уголовного преследования, поскольку он испытал «унижение достоинства как добросовестного и законопослушного гражданина» из-за распространения и обсуждения в обществе информации. Истец указал и на то, что уведомление о планируемом предъявлении обвинения принесло ущерб его здоровью. В июне 2018 года Эдуард Сардаров попал в городскую больницу №18 с диагнозом «транзисторная ишемическая атака».

Осенью прошлого года Советский райсуд Уфы удовлетворил аналогичный иск Раиля Еникеева и взыскал с Министерства финансов России в лице башкирского управления Федерального казначейства 600 тыс. руб. (см. «Ъ-Уфа» от 10 ноября 2022 года). Господин Еникеев, как и его бывший подчиненный, просил выплатить ему 1,5 млн руб.

В управлении федерального казначейства Башкирии на звонок «Ъ-Уфа» не ответили.

Эдуард Сардаров заявил «Ъ-Уфа», что обжаловать решение суда не планирует.

«Обращаясь в суд, я хотел добиться справедливости и восстановления репутации, доброго имени. Причиненный моральный вред невозможно компенсировать никакой суммой денег», — сказал он.

Карина Мамаева