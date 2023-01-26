Банкротство «Миякомолзавода» ударило по поставщику

Апелляция оставила в силе решение арбитражного суда Башкирии об аресте имущества и счетов владельца ООО «Экопродукт Мияки» Ралиса Махиянова и самой компании в пределах 185 млн руб. Обеспечительные меры наложены в рамках рассмотрения спора о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам АО «Миякимолзавод» господина Махиянова, «Экопродукт Мияки» и бывшего совладельца компании-банкрота Амира Исхакова. Юрист Ралиса Махиянова сообщил «Ъ-Уфа», что его клиент намерен добиваться снятия ареста, поскольку обеспечительные меры могут повлечь банкротство самого предпринимателя.

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Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ По долгам производителя «Белого облака» может ответить его поставщик

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение арбитражного суда Башкирии, который в сентябре прошлого года наложил арест в пределах 184,9 млн руб. на имущество и счета владельца ООО «Экопродукт Мияки» Ралиса Махиянова и самой компании за исключением средств в размере прожиточного минимума.

Обеспечительные меры приняты в сентябре прошлого года по ходатайству конкурсного управляющего АО «Миякимолзавод» Елены Аверьяновой в рамках рассмотрения ее заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Ответчиками заявлены бывший совладелец и гендиректор (с 2010 по 2021 годы) «Миякимолзавода» Амир Исхаков, Ралис Махиянов и «Экопродукт Мияки», который поставлял на завод сырое молоко для переработки. Размер субсидиарной ответственности будет определен после окончания расчетов с кредиторами. Срок конкурсного производства продлен до мая 2023 года.

АО «Миякимолзавод» было признано банкротом в 2021 году по заявлению Райффайзенбанка. Общая кредиторская задолженность предприятия составляет около 55 млн руб., из которых 34 млн руб. — долг перед Райффайзенбанком. Молзавод, а также ООО «Урал-Трейд» и ООО «Экопродукт» входили в группу компаний, выпускающих молочную продукцию под товарным знаком «Белое облако», контролируемую администрацией Миякинского района, Амиром и Эльвирой Исхаковыми. В 2020 году в ЕГРЮЛ были внесены записи о решении о ликвидации предприятия, ликвидатором назначен Амир Исхаков. В 2021 году господин Исхаков по собственному заявлению был признан банкротом. На тот момент сумма его задолженности перед кредиторами составляла около 198 млн руб.

Елена Аверьянова пояснила, что не заявляла ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении Амира Исхакова, поскольку он признан банкротом.

Суд первой инстанции, вынося определение, посчитал, что ответчики могут в любое время уменьшить объем принадлежащего им имущества. «Возможность формирования конкурсной массы за счет дебиторской задолженности привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц, необходимость соблюдения баланса интересов должника, его кредиторов и общества, сохранение существующего состояния отношений сторон в части их имущественного положения» может предотвратить причинение значительного ущерба должнику и его кредиторам, отметил суд.

Ралис Махиянов не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.

Он указал, что «принятые меры направлены на уничтожение его бизнеса ввиду оставления более чем 40 работников без работы и средств к существованию» и заявил об отсутствии аффилированности с «Миякимолзаводом».

Апелляционная инстанция указала, что обеспечительные меры являются гарантией исполнения решения суда в случае привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности.

Юрист Ильнур Сайранов, представляющий интересы господина Махиянова, сообщил «Ъ-Уфа», что, по мнению конкурсного управляющего, имущество молзавода было передано Ралису Махиянову по договору аренды в 2020 году. «Однако наша позиция заключается в том, что договор аренды не был заключен, так как не согласован его предмет, то есть перечень имущества завода», — пояснил Ильнур Сайранов. Также юрист отметил, что направил в арбитражный суд Башкирии заявление об освобождении имущества от ареста или о снижении суммы, подлежащей аресту. «Мы считаем эти меры необоснованными, поскольку арест может повлечь банкротство самого Ралиса Махиянова»,— подчеркнул господин Сайранов. Заседание по отмене обеспечительных мер назначено на 30 января. Кроме того, сторона ответчика намерена подать кассационную жалобу.

Ралис Махиянов сообщил «Ъ-Уфа», что работа его крестьянско-фермерского хозяйства, в которое входят около 70 фермеров, может полностью остановиться. По его словам, когда «Миякимолзавод» обанкротился, предприниматель начал поставлять молоко на переработку в ООО «Чишминский молочный завод» и перекупщикам.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин отмечает, что суды, как правило, подходят достаточно строго к наложению обеспечительных мер в рамках привлечения к субсидиарной ответственности. По его мнению, их отмена маловероятна.

Влада Шипилова