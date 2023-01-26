В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Севастополе действие высокого «желтого» уровня террористической опасности продлили до 10 февраля. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Решение было принято на основании информации правоохранительных ведомств об угрозе совершения терактов на территории субъекта.

«Гражданам рекомендуется всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно при нахождении на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений»,— говорится в сообщении.

Ранее действие режима продлили до 26 января. Впервые меру в городе ввели после падения беспилотника во дворе штаба Черноморского флота летом 2022 года.

Анастасия Донскова

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