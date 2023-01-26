IKEA заменила российскую древесину европейской

Шведская компания IKEA, вынужденная отказаться от российской древесины из-за санкций, нашла замену в Швеции, Германии, Польше и странах Балтии. Об этом Reuters сообщил Ульф Йоханссон, менеджер по глобальным поставкам древесины и лесному хозяйству холдинга Inter IKEA.

До начала военного конфликта на Украине Россия и Белоруссия занимали соответственно пятое и шестое места по объемам поставок для IKEA (6% и 5% от общего числа закупок). Йоханссон заявил, что сейчас IKEA пересматривает долгосрочную стратегию закупок древесины с акцентом на альтернативы российским поставщикам.

«Сейчас также похоже, что рынок сырья немного снижается, так что, возможно, сейчас ситуация немного проще»,— сказал представитель компании. Как сообщает Reuters, переориентации IKEA на сырье из других стран способствует снижение цен на древесину после резкого роста в последние несколько лет из-за выросшего спроса во время пандемии COVID-19.

IKEA объявила об уходе из России и Белоруссии после начала военных действий на Украине. В середине августа 2022 года IKEA сообщила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Интерес к активам IKEA проявляли АФК «Система», Kronospan, сеть Hoff и группа ПИК.

Анастасия Ларина