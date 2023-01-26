Российский еврейский конгресс вручил премию «Хранитель памяти»

Накануне Международного дня памяти жертв холокоста в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялся благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти». В рамках мероприятия, приуроченного к 78-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), прошла церемония вручения премии Российского еврейского конгресса (РЕК) «Хранитель памяти», присуждаемой людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте.

За пять лет существования премии ее лауреатами в разные годы были председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и другие. В нынешнем году премии удостоили председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, руководителя Московской общественной организации евреев—бывших узников гетто и нацистских концлагерей Олега Мортковича, председателя совета Волгоградского еврейского общинного центра, волонтера программы «Вернуть достоинство» Яэль Иоффе и президента благотворительного фонда социального развития «Региональный еврейский конгресс Южного и Северо-Кавказского федеральных округов» Арона Мардахаева. Лауреатам вручили памятный знак в виде свечи, выполненный из янтаря.

После официальной части читали стихи поэтов—узников гетто и концлагерей. В концертную программу вошли произведения Мориса Равеля («Кадиш»), Дмитрия Шостаковича (из вокального цикла «Из еврейской народной поэзии»), Джона Уильямса (мелодия из фильма «Список Шиндлера»), Мечислава Вайнберга (токката из «Трио для фортепиано, скрипки и виолончели»), Джузеппе Верди (арии из опер «Макбет» и «Набукко»), Антонио Вивальди (ария из оперы «Баязет») и Джоаккино Россини (молитва из оперы «Моисей в Египте»).

«Этот вечер — главное событие нашей ежегодной Недели памяти жертв холокоста — по традиции был благотворительным, и любой гость церемонии и зритель онлайн-трансляции мог внести пожертвование,— рассказал ''Ъ'' официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Собранные средства будут направлены на программу Российского еврейского конгресса “Вернуть достоинство”, благодаря которой в России открыто уже более 90 памятников жертвам холокоста».

Завтра, 27 января, непосредственно в Международный день памяти жертв холокоста, в Мосгордуме откроется историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». Она подготовлена центром «Холокост» при участии РЕК. На выставке представлены материалы, которые рассказывают об ужасах холокоста на оккупированной территории СССР, показывают роль Красной армии в спасении евреев Европы и освобождении узников лагерей смерти.

Павел Коробов