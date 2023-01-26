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С центральных улиц Курска демонтируют 40 рекламных конструкций

40 рекламных конструкций на центральных улицах Курска подлежат демонтажу из-за несоответствия дизайн-коду, сообщила начальник отдела эстетики городского комитета архитектуры и градостроительства Светлана Лужбина. Речь идет об улицах Ленина и Карла Маркса.

«Указанные конструкции нарушают требования правил благоустройства облцентра. Всем собственникам заранее были направлены уведомления о нарушении правил со сроками их устранения, но ничего с их стороны не было сделано»,— отметила госпожа Лужбина.

Также планируется в четвертый раз демонтировать вывеску на улице Радищева, 87. Работами по демонтажу занимается управление по делам ГО и ЧС при мэрии Курска.

Мария Старикова

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