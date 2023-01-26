Шеф Егор Никонов возглавил кухню всех проектов Wawelberg Hotel St. Petersburg, в которые входят ресторан современной русской кухни Minerals и одноименный десерт-бар, а также двухуровневое пространство с видом на все крыши города The Speakeasy bar. Знакомство с бренд-шефом и новым прочтением концепции ресторана Minerals начнется в процессе сет-ужина 27 января «В поисках природных богатств России». Вместе с Егором Никоновым гости отправятся в гастрономическое путешествие, которое начнется на западных рубежах России — в Калининграде — и завершится на Дальнем Востоке — на Камчатке.

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 7–9 27 января, начало в 19:00