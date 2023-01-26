«Многие спортсмены и тренеры в принципе готовы на все»

Олимпийский совет Азии предложил России поучаствовать в Азиатских играх. Они должны стартовать в конце сентября этого года. Поможет ли это российскому спорту выйти на новый уровень, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Сам турнир, на который зовут Россию, очень даже привлекателен. Например, на прошлых соревнованиях разыграли в полтора раза больше комплектов медалей, чем на Олимпиаде в Токио. Причем кроме таких видов, как гимнастика, легкая атлетика или плавание, в Азии есть турниры по парапланеризму, аквабайку и даже бриджу. Казалось бы, вот он — шанс. Но нюансы, как всегда, есть.

Несмотря на приглашение России, азиатский совет ждет решения Международного олимпийского комитета по этому вопросу. То есть определять критерии допуска, скорее всего, будет МОК, который уже высказался по поводу тех атлетов, которым нужно разрешить участие.

Это те, кто осуждает СВО или в крайнем случае не высказывается в поддержку военной операции. Не исключено, что в последний момент вынырнет какой-нибудь документ, который нужно будет подписать, что уже предлагали российским атлетам не так давно. Не говоря уже о том, что на Азиатских играх не будет ни российского флага, ни гимна.

В связи с происходящим в мировом спорте президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе не раз заявляла, что с таким подходом от участия в международных турнирах лучше воздержаться: «Тебе в лицо говорят одно, а на самом деле все происходит по-другому. Если вдруг будет какой-то нейтральный статус, я бы, честно сказать, все равно бы никуда не поехала».

Но те, кто находится на пике формы, наверняка с такой позицией не согласятся. Они всю жизнь отдали спорту и хотят просто делать свою работу.

Без международных турниров российский спорт если и не умирает, то точно теряет очень много. Возможно, поэтому многие спортсмены и тренеры ждут от чиновников какого-то решения и в принципе готовы на все. Об этом говорит главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин: «Моя позиция не изменилась. Надо играть. Где? Не знаю. Есть РФС, президент РФС — все вопросы туда. Где нам скажут играть, там и будем».

И все же пока ни футбол, ни другие виды спорта не спешат делать азиатское направление основным, хотя не исключено, что придется. Депутат Госдумы Роман Терюшков в программе «Есть тема» на «Матч ТВ» напомнил всем о курсе, который нужно держать, и о том, что будет, если ему не следовать:

«Задача, которую поставил наш президент, очень понятна — Азия, Восток. Создавайте спортивные ассоциации в рамках ШОС, есть еще БРИКС, о котором также не стоит забывать. Не знаю, что будет с человеком, который не услышит нашего президента».

Участие российских атлетов в Азиатских играх может быть вполне реальным, если, конечно, не найдутся страны, которые будут против этого активно возражать, такие как Япония, например.