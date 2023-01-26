Яроблсуд оставил под стражей обвиняемую в создании финансовой пирамиды

Ярославский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на решение Рыбинского горсуда, согласно которому обвиняемая в создании финансовой пирамиды Татьяна Фомичева заключена под стражу до 9 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

«Ярославский областной суд не нашел оснований для изменения обвиняемой меры пресечения, однако уточнил срок заключения под стражу, указал, что мера пресечения избрана до 8 марта 2023 года включительно»,— пояснили в пресс-службе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Татьяна Фомичева завладела деньгами не менее 39 граждан в размере от 380 тыс. руб. до 7,5 млн руб. По версии следствия, в 2020-2022 годах она создала финансовую пирамиду и под предлогом торгов на бирже незаконно завладела денежными средствами, обещая потерпевшим проценты от своей деятельности на торгах. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере).

Алла Чижова