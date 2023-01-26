Раскопки перед воссоздание исторической церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной начнутся до конца зимы

Археологические раскопки на месте церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной в Санкт-Петербурге начнутся в середине февраля, параллельно будут продолжаться эскизные работы над проектом самого здания храма, рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры.

В Фонде напомнили, что участок на Синопской набережной РПЦ получила от города в безвозмездное пользование под строительство храма. Юридические аспекты передачи земли планируется закрыть в апреле этого года.

«Сейчас идет работа по подготовке участка к началу археологических раскопок. До конца этого года мы планируем завершить работу над проектом воссоздания церкви. Надеемся к концу этого же года получить разрешение на строительные работы»,— рассказали в фонде.

Церковь Бориса и Глеба была построена в 1882 году по проекту архитектора Михаила Щурупова. Храм закрыли в 1934-м и разрушили в 1975 году. По новому проекту храм воссоздадут, использовав лишь 30% от его исторического места.

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