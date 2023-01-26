В Краснодаре утвердили новые меры поддержки для участников СВО

В Краснодаре утвердили новые меры поддержки для участников спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Согласно решению городских властей, граждане, предприниматели и организации смогут получить отсрочку по аренде муниципального имущества и земель, а также расторгнуть существующие договоры без штрафов.

Воспользоваться мерами поддержки участники СВО смогут, подав соответствующее заявление. Условия размещены на портале администрации Краснодара.

Анастасия Донскова

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