Экономика США выросла в четвертом квартале 2022 года на 2,9%

ВВП США по итогам четвертого квартала 2022 года вырос в годовом исчислении на 2,9%, следует из предварительного отчета Министерства торговли. Это немного лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что темп роста экономики сократится с 3,2%, зафиксированных в третьем квартале, до 2,8%.

Потребительские расходы, на которые приходится около 68% ВВП, выросли на 2,1% в четвертом квартале, что ниже показателя за предыдущий квартал на 0,2%. При этом показатели, отражающие темп инфляции, значительно снизились. Так, индекс цен в сегменте личных потребительских расходов вырос на 3,2%, что гораздо ниже 4,8%, зафиксированных в третьем квартале. Без учета же цен на продукты и энергию индекс вырос на 3,9%. В третьем квартале прошлого года этот показатель составил 4,7%.

По итогам всего прошлого года экономика США выросла на 2,1%, сумев восстановиться после неудачной первой половины года, закончившейся сокращением ВВП на 1,1%.

Кирилл Сарханянц