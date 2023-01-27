Искусства, хлеба и зрелищ

Парижская опера проводит первый благотворительный аукцион в поддержку творческой деятельности театра, его образовательных программ и доступности спектаклей для широкого зрителя. Торги Auction for Action, Bid for Creation! проводит дом Sotheby`s. На этой неделе — онлайн, а 30 января — живьем в золотых интерьерах дворца Гарнье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера Гарнье

Фото: Edward Berthelot / Getty Images Опера Гарнье

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Несмотря на то что Парижская опера — самый дотируемый во Франции театр, доля государственного финансирования постоянно сокращается (последние официальные данные двухгодичной давности: Минкультуры покрывает 40% бюджета театра), так что руководство находится в постоянных поисках новых форматов самофинансирования (абонементы, билеты, экскурсии, партнерства, меценаты и пр.). Последние годы самым шумным пополнением казны Парижской оперы выступал балетный гала к открытию сезона. Вечер — кратенькая, но очень качественная балетная программа, историческое дефиле труппы плюс пышный ужин — собирал до миллиона евро. Минувшей осенью гала не случилось: то ли из-за кадровых передряг (балет Парижской оперы начинал сезон сиротой, без худрука), то ли по иным причинам. Балетный вечер заменили музыкальным, благо музыкальный худрук оперы — мировая звезда, венесуэльский маэстро Густаво Дудамель — способен собрать богатый и щедрый зал. Для американской театральной модели, которая полностью зависит от частных денег, аукционы — обычная практика. Для Гранд-опера — премьера.

К составлению аукционного репертуара организаторы подошли творчески и учли все сферы интересов своих искушенных меценатов. Разброс лотов — от произведений современного искусства авторов первого порядка, не чуждых Парижской опере (Ансельм Кифер, Софи Калль, Хироси Сугимото, Христо и Жанна-Клод, Лаланны, Клеман Кожитор, Анн Вероника Жансен, Тино Сегал, Роберт Уилсон, Синди Шерман), ювелирных украшений (Chaumet, De Beers) и часов (Rolex) до породистых бутылок (красное — от Chateau Mouton Rotschild, коньяк — от Сamus), лимитированных автомобилей (Lexus RX Opera de Paris) и эксклюзивных «опытов». Особняком стоят собственно театральные лоты — оперные костюмы и балетные пачки за подписью, например, Кристиана Лакруа, который выступал художником по костюмам в баланчинских «Драгоценностях» в 2000 году, или сюрреалистки Леонор Фини, которая за два года до смерти в 1994 году обновила костюмы «Хрустального дворца». Цены стартуют с нескольких сотен евро за возможность оказаться за кулисами даже не оперы (хотя такое тоже есть, но дороже), а гонки «24 часа Ле Мана», которая этим летом празднует столетие (не все же меценатам балеты смотреть!). И доходят до €160 тыс.— столько ставили на момент подготовки статьи на топ-лот аукциона: Alpengluhen («Альпийское сияние») Кифера, самого французского из немецких художников и одного из фаворитов президента Макрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пачка Кристиана Лакруа для балета «Драгоценности» Фото: Sotheby`s Пачка Леонор Фини для балета «Хрустальный дворец» Фото: Sotheby`s Пачка Томио Мохри для Черного лебедя из балета «Лебединое озеро» Фото: Sotheby`s Колье Chaumet из искусственного жемчуга и бриллиантов Josephine Aigrette Imperiale Фото: Sotheby`s Кольцо с бриллиантами De Beers Kaleidoscope Фото: Sotheby`s Клод Лаланн Christophine Фото: Sotheby`s Колье Prada Eternal Gold Фото: Sotheby`s Вино Chateau Mouton Rothschild 2000 Фото: Sotheby`s Коньяк CAMUS Symphony Фото: Sotheby`s Ансельм Кифер, «Альпийское сияние» Фото: Sotheby`s Христо, «Триумфальная арка», (проект для Парижа) Фото: Sotheby`s Часы Rolex Daytona Фото: Sotheby`s Следующая фотография 1 / 12 Пачка Кристиана Лакруа для балета «Драгоценности» Фото: Sotheby`s Пачка Леонор Фини для балета «Хрустальный дворец» Фото: Sotheby`s Пачка Томио Мохри для Черного лебедя из балета «Лебединое озеро» Фото: Sotheby`s Колье Chaumet из искусственного жемчуга и бриллиантов Josephine Aigrette Imperiale Фото: Sotheby`s Кольцо с бриллиантами De Beers Kaleidoscope Фото: Sotheby`s Клод Лаланн Christophine Фото: Sotheby`s Колье Prada Eternal Gold Фото: Sotheby`s Вино Chateau Mouton Rothschild 2000 Фото: Sotheby`s Коньяк CAMUS Symphony Фото: Sotheby`s Ансельм Кифер, «Альпийское сияние» Фото: Sotheby`s Христо, «Триумфальная арка», (проект для Парижа) Фото: Sotheby`s Часы Rolex Daytona Фото: Sotheby`s

В театр приходят за эмоциями, на аукцион в оперу — за ними же. Для коллекционеров впечатлений заготовлена подборка «нематериальных» ценностей. Здесь на кону — доступ к телу. День в компании любимца балетоманов и Джорджо Армани звезды Уго Маршана — от утреннего класса до вечернего спектакля — в Sotheby`s оценили в €20–30 тыс. (первая ставка на сайте — €16 тыс.). Балетки с автографом — как финальный аккорд. В той же ценовой категории стартует и Густаво Дудамель. У счастливого покупателя будет возможность поговорить о секретах мастерства с одним из самых ярких и самобытных дирижеров мира. Чуть ниже планка у Жермана Луве — еще одного видного артиста сегодняшний труппы, который одинаково хорош и на сцене, и на подиуме, и на парижских баррикадах. Этот «опыт» поставлен на троих: с Жермана — мастер-класс, с шоколатье Жад Женан — кофе и самые модные десерты в районе Оперы, а Эрик Жардель, ответственный за техническую часть, проведет экскурсию по закулисью Гарнье и предоставит на вечер лучшие места (€10–15 тыс.). Такой же эстимейт и у Людовика Тезье. Прославленный французский исполнитель приглашает вкусить не театральную кухню, а мишленовскую. В трехзвездном ресторане Мауро Колагреко Mirazur в Ментоне покупателя лота ждет специальное меню Opera в компании шеф-повара и певца, а там, глядишь, баритон затянет застольную. Что-нибудь из Верди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография День в компании звезды балета Уго Маршана Фото: Sotheby`s Присутствие на репетиции в оркестровой яме с дирижером Густаво Дудамелем Фото: Sotheby`s Путешествие во вселенную Chanel. Экскурсия по мифической квартире Габриэль Шанель на улице Камбон, 31; участие в показе высокой моды Осень-зима 2023/24; создание своего собственного жакета от кутюр под руководством главной швеи одного из ателье Haute Couture Tailleur. Фото: Sotheby`s Джулия Андреани, Un jour Фото: Sotheby`s Следующая фотография 1 / 4 День в компании звезды балета Уго Маршана Фото: Sotheby`s Присутствие на репетиции в оркестровой яме с дирижером Густаво Дудамелем Фото: Sotheby`s Путешествие во вселенную Chanel. Экскурсия по мифической квартире Габриэль Шанель на улице Камбон, 31; участие в показе высокой моды Осень-зима 2023/24; создание своего собственного жакета от кутюр под руководством главной швеи одного из ателье Haute Couture Tailleur. Фото: Sotheby`s Джулия Андреани, Un jour Фото: Sotheby`s

Мария Сидельникова