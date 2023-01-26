На Кубани невинно осужденный за халатность полицейский взыскал с государства 300 тыс. рублей

Тимашевский районный суд частично удовлетворил иск Виталия Долженко к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Решение опубликовано на сайте суда.

Согласно материалам дела, в феврале 2018 года господин Долженко, являясь сотрудником органов внутренних дел, стал фигурантом уголовного дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ходе расследования в отношении Виталия Долженко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения. Приговором Калининского районного суда он был признан виновным и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Однако в 2021 году Верховный суд России отменил приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Моральный вред, связанный с уголовным преследованием, Виталий Долженко оценил в 3 млн руб. Как указано в исковом заявлении, ему были причинены моральные страдания в связи с тем, что об уголовном преследовании стало известно его близким родственникам, знакомым, сослуживцам, с длительностью уголовного преследования (более трех лет), отсутствием возможности найти достойную работу, так как он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Судья Анастасия Ремизова сочла, что заявленный размер компенсации морального вреда является чрезмерным и обязала госказну выплатить реабилитированному 300 тыс. руб. Истец не согласился с этим решением и намерен оспорить его в Краснодарском краевом суде.

Наталья Решетняк

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