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На развитие фермерских хозяйств в Тамбовской области хотят направить более 85 млн рублей

В 2023 году на развитие фермерских хозяйств в Тамбовской области в рамках реализации программы «Агростартап» будет направлено более 85 млн руб. (в том числе 83,8 млн руб. из федерального бюджета), сообщили в пресс-службе обладминистрации. Это больше, чем в предыдущие годы: в 2022 году на эти цели ушло 69,8 млн руб., годом ранее — 50,3 млн руб.

Программа «Агростартап» реализуется по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее используют начинающие фермеры. Проект стартовал в 2019 году. За время работы в его рамках удалось оказать грантовую помощь 86 фермерам — в целом на 249 млн руб.

Владимир Зоркий

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