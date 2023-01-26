Суд в Москве дал 11 лет девушке, которой друг из США прислал обезболивающие таблетки

Солнцевский районный суд Москвы приговорил к 11 годам колонии 26-летнюю Евгению Макаренко, занимающуюся пауэрлифтингом. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда. Девушку признали виновной в контрабанде и незаконном приобретении наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

В 2021 году девушка получила посылку от 75-летнего друга из США, в которой, по данным издания SOTA, было 3,71 г марихуаны, 15 таблеток с морфином, а также по 10 обезболивающих таблеток с амфетамином и оксидоном.

Евгению Макаренко задержали 23 декабря 2021 года, когда она должна была забрать посылку от американца Фрэнка Рауччи. Несколько лет назад она познакомилась с ним в интернете. Как рассказала SOTA мать девушки Наталья Егошина, дочь не знала, что в коробке наркотики, и думала, что там находятся джинсы.

Фрэнк Рауччи в разговоре с SOTA сказал, что не знал, что в России эти вещества запрещены. Мужчина хотел прислать девушки обезболивающие таблетки, так как девушка занимается пауэрлифтингом и, скорее всего, испытывает боли от высоких нагрузок. Несмотря на это, как рассказала мать девушки, следователи не стали допрашивать мужчину, хотя адвокат осужденной указал в материалах дела его Skype-аккаунт и адрес.

Кроме того, по словам матери осужденной, следователи сочли фрагмент переписки о модели джинсов, которые должны были прийти девушке из США, завуалированным обсуждением веса и фасовки наркотиков. Других доказательств контрабанды, как утверждает мать девушки, в переписке не нашли. Экспертиза на наркотики показала, что Евгения Макаренко не употребляла запрещенные вещества. Сама Евгения Макаренко настаивала на проведении допроса с использованием полиграфа, однако, по словам матери, суд отказал ей в этом.

Как сообщает сайт NGS.ru, до переезда в Москву Евгения Макаренко жила в Новосибирске. В столице она работала представителем одной новосибирской компании. В свободное время занималась пауэрлифтингом, тайским боксом и йогой. Тренировки у девушки проходили ежедневно.

Анастасия Ларина