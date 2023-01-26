Согласованы участки под пять инвестпроектов в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Сарове

Региональный совет по земельным отношениям одобрил пять заявок инвесторов на предоставление участков под проекты в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Сарове. Общий объем заявленных инвестиций составляет 340 млн руб., сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Нижнем Новгороде компании «Форис комплектация» согласовали участок на улице Львовской под физкультурно-оздоровительный комплекс (объем инвестиций – 120 млн руб.), ООО «Грол–НН» – участок на улице Новополевой для организации производства металлоконструкций (158,6 млн руб.).

«Клинике инновационной травмотологии» одобрили участок под травмоцентр в Сарове. Инвестиции в проект составят 40 млн руб. В Дзержинске согласованы участки под спортивный зал частной школы имени Лобачевского (18,5 млн руб.) и для строительства дороги к комплексу автосервиса «Приволжье Транссервис НН» (2,5 млн руб.).

Анастасия Еремина