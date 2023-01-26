Застройщик подал в суд почти на 300 жителей Эльмаша для размещения в их дворе медицинского центра

Компания «СК Интег» (Занимается строительством жилых и нежилых зданий) подала иск к 294 гражданам в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга, следует из картотеки суда. Как сообщило издание 66.ru, ответчиками являются жильцы домов № 4, 4а, 4б, 4в и 6 на улице Краснофлотцев, которые много лет мешают «СК Интег» построить на прилегающей территории медицинский центр. Компания обратилась в суд, так как перед проведением работ ей необходимо установить публичный сервитут в отношении придомовой территории двух домов, чтобы обеспечить возможность проезда строительной техники.

Жильцы считают, что здание будет располагаться слишком близко к их домам, а на участке предполагаемого строительства уже находится бомбоубежище. Они обращались в администрацию Екатеринбурга, где им помочь не смогли. Также инициативная группа жильцов направила обращения в прокуратуру и министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. На данный момент ответов на свои обращения жильцы не получили.

К следующему судебному заседанию группа жильцов собирает голоса против застройки участка. Оно состоится 30 января 2023 года. В качестве третьих сторон к делу привлечены администрация Екатеринбурга, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области.

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Диана Сунагатуллина