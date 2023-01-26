Уральцы смогут увидеть «зеленую» комету в ночь на 30 января

Жители Урала смогут увидеть комету С/2022 E3 (ZTF), имеющую зеленой свечение, в максимуме ее блеска с 29 по 30 января 2023 года, рассказал инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ), астроном Владилен Санакоев. В это время комета будет находится в созвездии Малая Медведица на расстоянии около 10 градусов от Полярной звезды. Такое положение позволит легко найти комету в бинокль.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Ночное небо

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Комету лучше всего наблюдать за чертой городов в темном месте. Однако, следует обратить внимание, что к концу января Луна будет находится в последней четверти. Поэтому, если вы пожелаете увидеть комету в полной красе, то лучше дождаться захода Луны»,— написал он на странице своей группы во «Вконтакте».

Как уточнил господин Санакоев «Ъ-Урал», кометы такого типа обычно редко появляются в окрестностях Солнца. Их период чаще всего бывает от нескольких тысяч лет до 1 млн. Считается, что их зоной нахождения является пространство, которое от Солнца находится дальше, чем Земля от 20 до 100 тыс. раз. Это почти межзвездное расстояние.

По его словам, при приближении к Солнцу вокруг нее образуется облако диуглерода C2, которое переизлучает под воздействием ультрафиолета в зеленой области спектра, и мы видим зеленую кому. Когда комета отдалится в пояс астероидов, зеленая кома снова постепенно исчезнет

C/2022 E3 — долгопериодическая комета из облака Оорта, обнаруженная астрономами Брайсом Болином и Фрэнком Маски 2 марта 2022 года. Первоначально объект был идентифицирован как астероид, но последующие наблюдения показали, что он имеет очень уплотненную кому, указывающую на то, что это комета. Максимальное сближение кометы с Землей произойдет 1 февраля 2023 года.

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Диана Сунагатуллина