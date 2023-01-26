Депутаты ЗСК будут заочно рассматривать проекты федеральных законов, не требующих нормативных актов

Депутаты Заксобрания Кубани приняли поправки в регламент собственной работы. Согласно им, проекты федеральных законов, поступившие для представления отзывов, поправок, замечаний и предложений будут рассматриваться заочно на внеочередных сессиях в форме опроса. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

По мнению председателя краевого парламента Юрия Бурлачко, поправки призваны оптимизировать часть депутатской работы и повысить качество законотворческой работы.

«Обстановка в стране и мире зачастую требует от федерального центра принятия быстрых, оперативных решений. Мы наглядно видим, как увеличился объем работы нижней и верхней палат российского парламента. Возможность рассматривать проекты федеральных законов на внеочередных заседаниях ЗСК позволит нам повысить качество законотворческой работы, оперативнее рассматривать те законопроекты, мнение регионов по которым особо значимо для федерального центра»,— прокомментировал он.

Кроме того, в регламент работы ЗСК включили пункты, что предложения о кандидатах на должности заместителя председателя контрольно-счетной палаты Кубани могут вносить председатель краевого парламента, губернатор Краснодарского края, а также председатель КСП. Кроме того, определен порядок, если кандидатов на эти должности будет больше одного.

Леонид Ломакин

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