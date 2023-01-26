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Коммерсантъ FM
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Сотрудников позвали в Xiaomi

Какие производители электроники могут вернуться в Россию

Китайские компании Xiaomi и Honor начали набирать сотрудников в российские офисы. Производители гаджетов опубликовали вакансии на должности, связанные с логистикой, дистрибуцией и закупкой рекламы в СМИ и у блогеров. Компании свернули маркетинговую активность в России весной 2022 года. Honor даже прекратила прямые поставки, правда, они продолжились в рамках параллельного импорта.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Можно ли говорить о полноценном возвращении компаний в Россию? Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что такие выводы делать пока рано. Хотя мотивацию китайских брендов можно понять, отмечает собеседник “Ъ FM”:

Что происходило на рынке смартфонов в 2022 году

Что происходило на рынке смартфонов в 2022 году

« У всех игроков рынка серьезно просели мировые продажи. В России ситуация складывается тоже не лучшим образом. Что касается Honor, то они потеряли значительный сегмент сбыта, и, наверное, хотят изменить ситуацию к лучшему. Альтернативы, конечно же, есть — Европа, Латинская Америка. Вопрос только в том, что проблемы в одних регионах компенсируются за счет роста в других.

Но и в Европе, и в мире все не очень хорошо, а в России вообще все заканчивалось. Поэтому компания, наверное, для себя посчитала возможным возобновить продажи, опять же не будем говорить о долгосрочной перспективе, так как новые санкции могут ввести в любой момент. Поэтому на текущем этапе компания, видимо, просматривает варианты, но я бы не сказал, что она приступила к активному маркетингу, хотя действительно работает в этом направлении.

Компания Xiaomi в свою очередь увидела для себя возможности занять подавляющую долю рынка, как это было в свое время у Samsung, а до этого у Nokia. И зачем терять такую возможность? Xiaomi при этом не совсем ушла — компания сохранила гарантийное обслуживание, и благодаря этому и лидирует».

В 2022 году в прессе появлялись слухи о том, что Samsung задумывается о возвращении на российский рынок. Впрочем, этого так и не произошло. И компания вряд ли развернет активность в ближайшее время, считает главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов. А вот для возвращения Xiaomi и Honor были явные предпосылки, считает господин Кузнецов:

Почему китайская компания оспаривает охрану в России марки Dyson

Почему китайская компания оспаривает охрану в России марки Dyson

«Нужно копнуть глубже, чтобы понять смысл того, зачем Xiaomi и Honor возвращаются. Вся эта история с тем, что компании нанимают персонал и хотят подключать маркетинг связана с тем, что наладилась логистика, поэтому нужно работать дальше и захватывать мировой рынок.

Что касается Samsung и прочих крупных брендов, все несколько сложнее. Если у китайских смартфонов действительно огромная конкуренция, и они боятся ее проиграть, ведь на отечественный рынок пришли бренды, которые раньше сюда вообще не заходили и боялись конкуренции, в том числе с Xiaomi и Honor. У Samsung позиция обычно иная. Это флагманские устройства, и им важнее репутация в мире. К сожалению, на репутацию сейчас влияет присутствие в РФ, и ожидать в их возвращения в 2023-м не стоит».

По оценкам «М.Видео — Эльдорадо», в 2022 году российский рынок смартфонов сократился впервые за семь лет. Падение составило около 20%. Первые строчки в рейтинге самых продаваемых гаджетов заняли китайские бренды, а доля Apple и Samsung снизилась примерно на треть.

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Илья Сизов

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