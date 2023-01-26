Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области будут возвращать отмененные автобусные маршруты

В Саратовской области по отремонтированным дорогам запустили пять автобусных маршрутов. Об этом говорилось на заседании облправительства.

Автобусы пошли по маршрутам Балаково-Ершов, на Духовницкое, Алексеевку Хвалынского района и другим направлениям.

Губернатор Роман Бусаргин поручил увеличить число маршрутов и пообещал возвращать отмененные – «чтобы люди могли добираться между райцентрами, из села в город».

Губернатор поручил профильному министру Алексею Петаеву проанализировать, на каких участках дорог еще можно запустить движение пассажирских автобусов.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...