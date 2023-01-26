В Саратовской области будут возвращать отмененные автобусные маршруты

В Саратовской области по отремонтированным дорогам запустили пять автобусных маршрутов. Об этом говорилось на заседании облправительства.

Автобусы пошли по маршрутам Балаково-Ершов, на Духовницкое, Алексеевку Хвалынского района и другим направлениям.

Губернатор Роман Бусаргин поручил увеличить число маршрутов и пообещал возвращать отмененные – «чтобы люди могли добираться между райцентрами, из села в город».

Губернатор поручил профильному министру Алексею Петаеву проанализировать, на каких участках дорог еще можно запустить движение пассажирских автобусов.

Марина Ковалева