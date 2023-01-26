Нижегородская область установит условия выдачи сиротам сертификатов на жилье

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило инициативу прокуратуры об установлении дополнительных условий для получения сертификатов на жилье детьми-сиротами. Это будет сделано, чтобы предотвратить случаи мошенничества, сообщили в пресс-службе парламента.

«Отсеивая кандидатов с судимостями, должников по налоговым платежам, наркозависимых, неработающих, мы сможем в первую очередь обеспечить областными жилищными сертификатами тех ребят, кто трудится, создает семьи. Нужно сделать все необходимое, чтобы средства пошли на приобретение жилья для сирот и не достались жуликам»,— сказал председатель областного заксобрания Евгений Люлин. Сироты, которые не получат сертификаты, останутся в очереди на получение жилья.

Сертификаты на жилье начнут выдавать детям-сиротам старше 23 лет в 2023 году, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 460 млн руб. Размер выплаты составит 2,7 млн руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Квартирный вопрос выводят из очереди».

Анастасия Еремина