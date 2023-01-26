Автобусное сообщение Херсонской области с Кубанью хотят запустить к весне

Движение пассажирских автобусов в Краснодарский край планируют запустить к весне 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Херсонтранса» Николая Остюченко.

Автобусы будут следовать из городов региона в Краснодар, Сочи и Анапу. Рассматривается вопрос сообщения с Саратовской областью. В феврале начнется сообщение между Херсонской областью, Крымом и Севастополем. Стоимость билетов будет ниже, чем у частных перевозчиков, сообщил оператор.

Первый рейс из Херсона в Симферополь и обратно отправился летом 2022 года. Регулярное сообщение не запускалось из-за эвакуации жителей с левого берега Днепра.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram