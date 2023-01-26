В Воронежской области ищут подрядчиков на поставку лесопожарной техники

В Воронежской области объявлены торги по поиску подрядчиков для поставки в регион лесопожарной техники с начальной максимальной ценой 45,6 млн руб. по трем контрактам. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Средства выделены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Начальная максимальная цена трех контрактов — 45,6 млн рублей. Торги намечены на 6 февраля.

Будущий победитель тендера должен будет поставить «Воронежскому лесопожарному центру» трактор и пять пожарных автоцистерн. Срок исполнения контрактов — 60 дней с даты их заключения.

Владимир Зоркий

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