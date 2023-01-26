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Поликлиническое отделение Среднеахтубинской райбольницы открылось после ремонта

В Краснослободске Волгоградской области после модернизации открылось поликлиническое отделение Среднеахтубинской райбольницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Капитальный ремонт в здании 1953 года постройки начался в марте 2022-го. Отделение вошло в губернаторскую программу модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2025 года.

В корпусе площадью свыше 1 тыс. кв. м заменили коммуникации, кровлю, выполнили внутреннюю отделку помещений, установили новую мебель и медицинское оборудование. До этого поликлиника капитально не ремонтировалась. На время работ пациентов принимали другие поликлинические отделения Среднеахтубинской ЦРБ.

Марина Ковалева

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