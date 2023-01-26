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Суд оштрафовал челябинскую активистку на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии

Центральный районный суд Челябинска признал активистку Надежду Вертяховскую виновной в дискредитации ВС РФ и назначил штраф в размере 40 тыс. руб. Об этом сообщается на странице «Группы по проблеме Томинского ГОКа» в социальной сети «ВКонтакте».

Челябинка намерена обжаловать решение в областном суде.

Административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Надежды Вертяховской было возбуждено на основании заявления начальника отдела охраны общественного порядка и ликвидации ЧС Хуторского казачьего общества Советского района Челябинска Антона Беляева, которому не понравилось видеоинтервью активистки, опубликованное в YouTube в мае 2022 года. К заявлению он приложил заключение специалиста-лингвиста из Екатеринбурга, обнаружившего признаки дискредитации ВС РФ в высказываниях челябинки.

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