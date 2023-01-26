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Коммунистические активисты потребовали у Госдумы вернуть Петербургу название Ленинград

Партия «Коммунисты России» направила в Совет Федерации и Правительство РФ открытое письмо с просьбой рассмотреть вопрос переименования Санкт-Петербурга в Ленинград. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу партии Сергея Малинковича.

Документ направили на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как отметил краевед и член петербургской Топонимической комиссии Алексей Ерофеев в разговоре в изданием 78.ru, если инициатива о переименовании города дойдет до комиссии, то «вопрос придется рассматривать».

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