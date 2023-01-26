Александр Бастрыкин ждет доклад о деятельности саратовского псевдоорганизатора концертов

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителя СУ СК по Саратовской области Анатолия Говорунова доложить о серии мошенничеств в отношении местных жителей.

Потерпевшие пострадали в результате деятельности псевдоорганизатора концертов и мероприятий, уточняет пресс-служба СУ СК.

Сейчас факты мошенничества расследуют органы внутренних дел. По версии полиции, 41-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности концертный агент продавал жителям несуществующие билеты на мероприятия. Он задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Марина Ковалева