Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Бастрыкин ждет доклад о деятельности саратовского псевдоорганизатора концертов

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителя СУ СК по Саратовской области Анатолия Говорунова доложить о серии мошенничеств в отношении местных жителей.

Потерпевшие пострадали в результате деятельности псевдоорганизатора концертов и мероприятий, уточняет пресс-служба СУ СК.

Сейчас факты мошенничества расследуют органы внутренних дел. По версии полиции, 41-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности концертный агент продавал жителям несуществующие билеты на мероприятия. Он задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...