Президент «Амкара» рассчитывает по итогам сезона на выход клуба в первую лигу

Состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с президентом ФК «Амкар Пермь» Валерием Чупраковым. Как сообщает пресс-служба клуба, на ней обсуждались вопросы развитие детского футбола в Прикамье и подготовка «Амкара» к весенней части сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амкар-Пермь, Коммерсантъ Фото: Амкар-Пермь, Коммерсантъ

Губернатор сообщил о том, что краевые власти в этом году планируют обновить футбольное поле на стадионе «Звезда». Последний раз покрытие меняли 10 лет назад. Новый искусственный газон будет соответствовать всем стандартам и требованиям для проведения матчей, в том числе в Первой лиге.

Отметим, что перед началом второго этапа чемпионата Второй Лиги пермский футбольный клуб занимает второе место в турнирной таблице. Президент «Амкара» еще раз подтвердил, что основной целью в этом сезоне будет для команды завоевание путевки в Первую лигу.

«В этом сезоне наша основная цель — выйти в Первую лигу. У нас есть все возможности для того, чтобы достигнуть этого. В конце месяца, 29 января, команда соберется в Перми и начнет подготовку к весенней части турнира. Руководство, тренерский штаб и команда понимают всю ответственность. Отставание от лидера — 2 очка, это значит весной будет много решающих матчей, в которых нам будет нужна поддержка наших болельщиков» - процитировала слова президента «Амкара» пресс-служба клуба.

