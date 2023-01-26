На Кубани поддержали поправки, законодательно закрепляющие самозанятость

Депутаты Заксобрания Кубани поддержали поправки в ФЗ «О занятости населения РФ», которые среди прочего закрепляют самозанятость и платформенную занятость как полноценные формы занятости. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Кроме того, поправки предусматривают включение в закон новых категорий лиц в системе занятости – бывших участников спецоперации, граждан, находящихся под риском увольнения. Также в документе будут отражены меры поддержки этих категорий граждан.

Также документом вводится система мер по сокращению нелегальной занятости и полномочия органов власти в этой сфере деятельности. Появляются нормы, допускающие регистрацию гражданина в качестве безработного не только по месту жительства, но и по месту его пребывания. По мнению парламентариев, это позволит защитить граждан РФ от безработицы, независимо от их местонахождения в РФ. Помимо этого, проектом закона предлагается дифференцированный подход к квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Комментируя рассмотренные поправки, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что действующий ФЗ «О занятости населения» был принят более 30 лет назад, а за это время в экономике произошли значительные изменения, серьезно меняющие конфигурацию рынка труда. В частности, появились новые профессии и специальности, формы взаимоотношений между работником и работодателем. Он также отметил, что многие из положений, включенных в поправки к закону, обладают особой значимостью для Краснодарского края.

«Кубань – это регион с динамично развивающейся экономикой. У нас быстро находят применение новые технологии и формы организации труда. А высокая плотность населения и высокий миграционный приток требуют особых мер по обеспечению занятости, увеличению количества рабочих мест. Поэтому мы поддерживаем принятие проекта федерального закона. И будем готовить для дальнейших этапов его прохождения в Государственной Думе свои замечания и предложения», – заявил господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

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