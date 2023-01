Пять игроков УНИКСа сыграют в Матче звезд Единой Лиги ВТБ-2023

Сразу пять баскетболистов казанского УНИКСа примут участие в Матче звезд Единой Лиги ВТБ-2023. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В 2023 году турнир проведут в новом формате. ИГроки будут разделены на две команды. В Old School будут играть баскетболисты старше 30 лет, в New School — младшие.

Нападающие Джален Рейнольдс и Андрей Воронцевич попали в Old Scool, а защитники Ненад Димитриевич и Дэрил Мэйкон — в New School. За них всех проголосовали болельщики. Кроме того, Луи Лабери из УНИКСа получил уайлд-карт от лиги и сыграет за Old School.

Сам Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ арене»..

"Ъ-Казань"