Порядка 25% составит рост платы за отопление в Ижевске за январь

В столице Удмуртии платежи за отопление за январь окажутся примерно на 25% выше суммы за прошлый месяц. Их рост вызван тем, что среднесуточная температура воздуха оказалась существенно ниже декабрьской, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При этом в декабре плата за отопление оказалась меньше фактического потребления из-за проведенного перерасчет. По словам руководителя управления продаж физическим лицам Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Максима Ленкова, в январе среднемесячная температура существенно ниже. «По ожиданиям, она составит порядка 17 градусов ниже ноля. Таким образом, ориентировочное увеличение суммы за первый месяц 2023 года составит в районе 25 % по сравнению с декабрем»,— рассказал господин Ленков.

Вместе с тем в Ижевске действуют льготы. Так, семьи, которые тратят на оплату платежей за коммунальные услуги более 22% совокупного дохода, могут воспользоваться субсидией. Многодетным семьям предоставляют компенсацию в размере 30% от счета за услуги.