На Кубани продлили на 2023 год скидку в 99% по налогу на имущество для детских здравниц

Депутаты Заксобрания Кубани сразу в двух чтения приняли законопроект, дающий детским здравницам скидку в 99% по уплате налога на имущество. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

По мнению депутатов, это социально значимое направление курортного бизнеса, которое не может в полной мере конкурировать с другими объектами отдыха. Поэтому для дальнейшего развития сфера детского отдыха и оздоровления нуждается в такого рода государственной поддержке.

«Кубань – регион-лидер в части организации детского отдыха и оздоровления. Каждый год наши детские здравницы принимают сотни тысяч детей из кубанских семей, а также прибывших из иных субъектов Российской Федерации. Это социально значимая отрасль, которую необходимо не только сохранить, но и дать ей возможность развиваться и совершенствовать предоставляемые услуги», – заявил Юрий Бурлачко по итогам рассмотрения вопроса.

В ноябре 2020 года власти Кубани предложили программу обнуления налога на имущество для детских санаториев. Тогда стало известно, что из более чем 100 здравниц, в летний сезон открылось всего 44. Льгота для таких организаций начала действовать в регионе в том же году. Ее действие закончилось 1 января 2023 года.

Леонид Ломакин

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