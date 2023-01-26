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В Ростовской области лжериелторов осудили за 70 эпизодов мошенничества

Октябрьский районный суд Ростовской области признал Ирину Трубецкую и ее сына Артема Трубецкого виновными в 23 мошенничествах (ч.4 ст. 159 УК РФ) и 51 покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 УК РФ — ч.4 ст. 159 УК РФ). Им назначено три года девять месяцев и три года шесть месяцев колонии общего режима соответственно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, в течение 2020 года Артем Трубецкой размещал в интернете ложные объявления о сдаче квартир, расположенных в Москве и городах Московской области. Когда потенциальные арендаторы звонили по указанному номеру, Ирина Трубецкая представлялась риелтором и убеждала внести предоплату от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб. для заключения договора.

На суде оба обвиняемых полностью признали вину.

Кристина Федичкина

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