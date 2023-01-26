Житель Саратовской области осужден за изнасилование 12-летней внучки

В Хвалынском районе 62-летний местный житель осужден за изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 12-летней внучки.

По информации СУ СК, преступления были совершены в поселке Алексеевка с период с сентября 2021 по февраль 2022 года. Девочка спустя некоторое время рассказала о случившемся матери.

Подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы два года и взысканием денежной компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в размере 1 млн руб.

Марина Ковалева