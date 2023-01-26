В Сочи на границе с Абхазией задержали крупную контрабанду сигарет

В Сочи на таможенном посту в Адлере выявили крупную контрабанду сигарет. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

В общей сложности таможенники осмотрели четыре автомобиля, в которых были спрятаны более 300 блоков табачной продукции. Сигареты были спрятаны в бензобаке, под обшивкой колесной арки, в оборудованных тайниках в багажнике, в полости спинок кресел, под ковриками сидений, в бампере и под обшивками дверей.

В общей сложности контрабандисты пытались перевести через границу 33,4 тыс. сигарет. Еще 3 тыс. единиц табачной продукции были обнаружены у пешеходов под одеждой.

«Контрабандная табачная продукция и автомобили в настоящее время изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России», — говорится в сообщении.

Всего с начала 2023 года на таможенном посту в Адлере пресекли попытку ввоза 600 блоков табачной продукции (более 120 тыс. сигарет). По фактам незаконного перемещения табака через границу возбуждено 72 административных дела.

Анастасия Донскова

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