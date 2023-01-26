Суд отправил под домашний арест тюменцев, осквернивших памятник в сквере Победы

Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний двух местных жителей, обвиняемых в порче памятника бывшим узникам фашистских концлагерей в сквере Победы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

18-летнему Владимиру Екимову и 20-летнему Михаилу Суфиянову инкриминируют повреждению объектов, посвященных Дням воинской славы России (п. "а" ч.2 ст. 243.4 УК РФ). Следствие считает, что 23 января молодые люди повредили памятник в виде звезды, причинив ущерб на сумму 60 тыс. руб.

Вину тюменцы признали, а в содеянном раскаялись. Помимо этого, они возместили причиненный ущерб и «принесли извинения перед общественностью».

Под домашним арестом они будут находиться до 24 марта.

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