Конфликтовавшего с незнакомцами жителя Удмуртии обвиняют в убийстве прохожего на улице Барышникова

В столице Удмуртии 50-летнего местного жителя подозревают в убийстве прохожего на улице Барышникова (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной преступления стал конфликт между мужчиной и группой незнакомых ему людей.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 25 января. Испытывая чувство обиды после произошедшей ссоры, мужчина дома вооружился ножом и вернулся на улицу, где встретил незнакомого 32-летнего местного жителя. Предполагая, что тот являлся участником конфликта, мужчина дважды ударил его ножом.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели. В настоящее время готовятся материалы для предъявления ему обвинения и заключения под стражу.