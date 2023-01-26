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В колониях Татарстана остались 32 «лидера уголовно-преступной среды» — УФСИН

В колониях и СИЗО Татарстана в настоящее время остались всего 32 «лидера уголовно-преступной среды». Об этом на итоговой коллегии УФСИН по региону заявил его глава Эдуард Хиалеев.

По его словам, 36 заключенных утратили данный статус за счет оперативных мероприятий ведомства, еще пять человек были переведены на тюремный вид режима.

Всего за злостные нарушения в СИЗО и колониях Татарстана 17 осужденных перевели в одиночную камеру, 265 — в помещения камерного типа. Свыше 6 тыс. раз в отношении заключенных применяли выдворение в штрафной изолятор.

"Ъ-Казань"

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