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Елена Алехина продала воронежский журнал Pulse Prime Александру Черкасову

Елена Алехина продала воронежский журнал Pulse Prime, сообщает «РБК Черноземье» со ссылкой на саму госпожу Алехину. Сделка, по данным издания, состоялась 4 января, она оценивается в 6-9 млн руб. Покупателя Елена Алехина не раскрыла, но, по данным Kartoteka.ru, им стал воронежский бизнесмен Александр Черкасов, совладелец и руководитель воронежских ООО «Суперагентство» (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий) и ООО «Киберпортал» (аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования). Сама госпожа Алехина сказала «РБК Черноземье», что готова «полностью оставить медиабизнес и перейти в сферу менторства».

Журнал существует более 20 лет, является одним из ведущих глянцевых изданий облцентра. На момент продажи ООО «Пульс» специализировалось на издании печатной версии журнала, а также на развитии сайтов и соцсетей, проведении мероприятий для клиентов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Пульс» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже для выпуска журналов и периодических изданий. В 2021 году выручка составила 4,7 млн руб., чистый убыток — 1,1 млн руб.

Мария Старикова

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