В Самарской области подорожали огурцы, свекла и морковь

Цены на ряд товаров и услуг изменились за неделю в Самарской области. Больше всего в регионе подорожали свежие огурцы (на 8%; 205,6 руб. за 1 кг), столовая свекла (на 4,8%; 30,4 руб. за кг) и морковь (на 3,8%; 30 руб. за 1 кг). Об этом сообщает Самарастат.

Одновременно с этим в регионе за прошедшие семь дней подешевели крупа гречневая-ядрица (на 1,1%; 78,7 руб. за один кг), полукопченая и варено-копченая колбаса (на 1,1%; 516,8 руб. за 1 кг) и сахар-песок (56,6 руб. за 1 кг). Также в Самарской области за указанный период незначительно снизились цены на поваренную пищевую соль (на 1%; 14,8 руб. за 1 кг) и пшеничную муку (на 1%; 43 руб. за 1 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, в регионе снизились цены на свежие помидоры (на 1,7%; 152,4 руб. за один кг), шампунь (на 2%; 186,6 руб. за 250 мл). Ранее стало известно о том, что инфляция в Самарской области сократилась с 14,38% до 13%.

Георгий Портнов