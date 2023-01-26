В Заксобрании Кубани появилась комиссия по депутатской этике

Депутаты Законодательного собрания сформировали комиссию по вопросам депутатской этики, которая займется изучением случаев недостойного поведения парламентариев или их помощников. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Как следует из текста проекта положения о работе комиссии, вновь созданный орган будет вправе как предложить депутату принести публичные извинения в случае каких-либо нарушений, так и поставить вопрос о его освобождении от деятельности на профессиональной основе.

Председателем комиссии стал первый замруководителя кубанского парламента Николай Гриценко. Ее зампредом – возглавляющий аграрный комитет Заксобрания Сергей Орленко. В состав комиссии вошли также депутаты – представители разных фракций: Александр Поголов, Иван Жилищиков, Ирина Караваева, Иван Тутушкин и Денис Хмелевской.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятие законопроекта о создании комиссии, напомнил, что статус депутата – это большая ответственность, которая ставит высокую планку требований не только к профессионализму в работе, но и к морально-нравственному облику.

«В случае нарушения этических норм кем-то из депутатов или его помощником нам необходимо реагировать незамедлительно, чтобы не пострадал имидж краевого парламента в глазах жителей края. Некорректные высказывания или поведение будут оперативно находить оценку со стороны членов комиссии», – отметил он.

Леонид Ломакин

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