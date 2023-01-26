По факту обнаружения костей и гранаты на территории больницы в Петербурге организовали доследственную проверку

Следственный комитет России (СКР) по Санкт-Петербургу организовал доследственную проверку по факту обнаружения костных останков на Авангардной улице в ходе строительных работ у больницы № 15. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время осмотрено место происшествия, где по предварительным данным находился блиндаж (фортификационное подземное сооружение), останки направлены для проведения медико-криминалистического исследования»,— говорится в сообщении.

Напомним, во время начавшейся реконструкции городской больницы № 15 на Авангардной улице в Санкт-Петербурге в котловане нашли братскую могилу с останками трех тел и гранатой Ф-1. Ранее с этой же стройплощадки увезли найденные в земле минометный снаряд и пулемет «Максим». По предварительной версии, на территории больницы обнаружен блиндаж времен Великой Отечественной войны.

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